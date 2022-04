Le ministre japonais des Affaires étrangères est en Pologne pour élaborer un programme d’aide aux Ukrainiens

Actualités

Le ministre des Affaires étrangères japonais Hayashi Yoshimasa est en Pologne actuellement, en tant qu’émissaire spécial du Premier ministre Kishida Fumio. Il a pour mission d’étudier la situation sur le terrain pour l’élaboration de mesures de soutien adéquates à la population ukrainienne réfugiée, dont celle qui est en train d’être accueillie sur le territoire japonais.

Le 2 avril, il s’est rendu dans un établissement de Varsovie où résident entre 1 000 et 2 000 réfugiés ukrainiens. Ils sont plus de 2,4 millions à avoir fui en Pologne (a la date du 1er avril). Le ministre s’est également entretenu avec son homologue ukrainien Dmytro Kuleba. « Notre gouvernement et la population japonaise sont à vos côtés », lui a-t-il assuré.



Le ministre Hayashi auprès de réfugiés ukrainiens en Pologne

Le 3 avril, le ministre est allé à Medyka, une ville du sud-est du pays, frontalière de l’Ukraine, où de nombreuses tentes ont été installées par des associations d’aide qui distribuent également des repas aux évacués. Il est par ailleurs accompagné par Nakatani Gen, le conseiller spécial du Premier ministre à l’international pour les questions des droits de l’homme.



Devant la tombe du soldat inconnu polonais, à Varsovie

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]