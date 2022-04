« Pokémon Go » invite les joueurs à donner leur sang, la Croix-Rouge japonaise s’enthousiasme

Actualités

Au Japon, le célébrissime jeu sur smartphone Pokémon GO a fait apparaître dans son univers des centres de dons de sang, où il est possible de récupérer des objets. Au final, des joueurs s’y sont réellement rendus et ont bien voulu donner de leur sang. Certains l’ont effectué pour la toute première fois, tandis que d’autres disent qu’ils ne l’avaient pas fait depuis une dizaine d’années.

C’est au total 45 centres de dons de sang, répartis sur 10 préfectures de la région de Tokyo, qui ont été enregistrés au sein du jeu.



Le Pokémon Leveinard guide le joueur vers un centre de don de sang.

« Pokémon GO est une formidable occasion de se sensibiliser à notre cause », s’enthousiasme un membre de la Croix-Rouge japonaise, responsable du programme de don de sang. Au Japon, la demande est devenue plus importante depuis le début crise sanitaire.

« Ce jeu permet de sortir de chez soi et de découvrir des endroits où l’on n’aurait peut-être jamais mis les pieds. Je serai vraiment heureux si les joueurs pouvaient venir en nombre dans nos centres de donations », explique-t-il.

