[Vidéo] Un mois après le séisme meurtrier, le Shinkansen Tôhoku redémarre entre Fukushima et Sendai

Actualités

Le 14 avril, la compagnie ferroviaire JR East a rouvert la ligne du Shinkansen Tôhoku entre la ville de Fukushima et Sendai, au nord-est du Japon.

Cela faisait 29 jours que le « TGV japonais » ne circulait plus dans cette région, après que les rails ont été fortement endommagés dû au séisme du 16 mars dernier au large de la préfecture de Fukushima. Le tremblement de terre de magnitude 7,4 avait fait quatre morts.

Selon JR East, le train roulera à vitesse diminuée (entre 110 et 160 km/h) le temps de sécuriser totalement la route. Le trajet entre Tokyo et Sendai se rallongera donc d’une demi-heure environ, et d’une heure entre Tokyo et Morioka (préfecture d’Iwate).

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]