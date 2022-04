Près de la moitié de la population japonaise vaccinée avec la troisième dose

Actualités

À la date du 16 avril, seuls 24 % des Japonais âgés entre 20 et 29 ans, et 25,9 % des 30-39 ans ont reçu leur troisième dose de vaccin contre le Covid-19. Ils sont par contre plus de 80 % pour les personnes de 70 ans ou plus.

C’est la première fois que le gouvernement publie les données de la vaccination par tranche d’âge.

Au 18 avril, au total, 48,2 % de la population nippone, soit près de la moitié, a reçu la dose de rappel.

Les chiffres officiels de la vaccination au Japon sont disponibles sur le site du Cabinet du Premier ministre (en japonais).

(Voir le bilan en temps réel de l’épidémie de coronavirus au Japon)

