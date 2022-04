25 ans depuis la prise d’otages de la résidence de l’ambassadeur du Japon au Pérou : les souvenirs s’effacent

Actualités

Le 22 avril 2022 marque le 25e anniversaire de la fin de la crise des otages de la résidence de l’ambassadeur du Japon au Pérou.

Le soir du 17 décembre 1996, au cours de la réception annuelle donnée en l’honneur de l’anniversaire de l’empereur du Japon Akihito (le père du souverain actuel), quatorze membres armés du Mouvement révolutionnaire Tupac Amaru (MRTA) s’introduisent dans la résidence de l’ambassadeur Aoki Morihisa, à Lima. Ils le prennent en otage, ainsi que le personnel de l’ambassade et les invités, soit en tout 621 personnes. De nombreux otages – principalement des femmes, des enfants et des personnes âgées – sont rapidement libérés, mais 72 d’entre eux sont retenus durant quatre mois. Le 22 avril 1997, sur l’ordre d’Alberto Fujimori, le président de l’époque, les forces spéciales de l’armée péruvienne lancent un raid contre la résidence : les guérilleros sont tous abattus et les otages libérés. Deux membres du commando et un otage (un juge de la cour suprême péruvienne) trouvent la mort dans l’opération.

Le terrain de la résidence a été vendu à une société en 2012, mais les 6 200 m2 sont restés tels quels, aucun aménagement n’a été effectué. En demandant à un employé de cette entreprise les raisons pour lesquelles le lieu est resté vacant, il ne sait que répondre. Les seules traces de la tragédie sont les murs blancs qui n’ont pas été démolis et les impacts de balles près de la porte principale et du poste de garde (voir photo ci-dessous). Les souvenirs de cet épisode dramatique s’évaporent peu à peu...

