Le Japon interdit pour la première fois des importations de produits russes, comme la vodka et le bois

Depuis le 19 avril, le Japon a interdit les importations de 38 produits venant de Russie. Il s’agit des toutes premières sanctions de ce type prises par l’Archipel.

Cela concerne notamment des alcools comme la vodka et la bière, des rondins de bois et des appareils électriques et autres pièces électroniques pour l’automobile. Tous ces produits représentent 15 milliards de yens (110 millions d’euros) et seulement 1,1 % des importations totales provenant de Russie (en 2021).

Avec ces nouvelles sanctions, le Premier ministre Kishida Fumio souhaite marcher dans les pas des autres pays membres du G7 et leurs mesures punitives.



Le Premier ministre Kishida Fumio

