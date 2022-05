Des voitures volantes pour transporter les visiteurs de l’Exposition universelle d’Osaka 2025

Actualités

Les organisateurs de l’Exposition universelle d’Osaka 2025 comptent utiliser des voitures volantes pour transporter les visiteurs. Plus précisément, ces véhicules serviront à se déplacer entre l’île artificielle de Yumeshima, le site de l’événement, et des lieux situés à proximité, comme l’aéroport du Kansai ou celui de Kobe, et offrir ainsi aux chanceux passagers de jolis panoramas sur la ville d’Osaka et la mer intérieure de Seto.



La voiture volante modèle SD-03 de la société nippone Skydrive, présentée lors d’une expostion à Tokyo en août 2020.

Ce projet permettra en même temps de contribuer à la promotion de ce nouveau moyen de transport : il s’agit d’une sorte de croisement entre un hélicoptère et un drone, fonctionnant à l’énergie électrique et capable de décoller et d’atterrir de façon verticale (donc pas besoin de piste). L’engin développé principalement au Japon, aux États-Unis et en Europe, pourra accueillir entre deux et cinq personnes à son bord.

« Nous aimerions également mettre à profit la voiture volante pour des opérations de secours par exemple, mais aussi pour faciliter les livraisons dans des régions à accès difficile comme des îles isolées ou des zones montagneuses à haute altitude », espère un officiel du gouvernement.



Le modèle de Skydrive en plein essai de vol

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]