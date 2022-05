[Vidéo] Retour à la vie d’avant au Japon : tous à la chasse aux coquillages !

Actualités

Si les Japonais sont bien sûr toujours heureux de rentrer dans la période de congés nationaux de la Golden Week (entre le 29 avril et le 8 mai), ils l’attendaient particulièrement cette année : aucune restriction de déplacement n’a cette fois-ci été émise par le gouvernement, contrairement à 2020 et 2021. Cela fait donc trois ans qu’ils n’avaient pas profité totalement de vacances au bord la mer (ou presque, car la plupart des gens continuent de porter un masque sanitaire et de respecter les gestes barrières, comme le montre la vidéo).

C’est dans cette ambiance « avant-corona » que les férus de chasse aux coquillages se sont réunis sur la plage de Marine Park (Umi no kôen), dans la ville de Yokohama. Les jours de grande affluence, ils étaient plus de 30 000, notamment des familles avec enfants.

