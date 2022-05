Une équipe internationale capture la première image du trou noir Sagittaire A*, le plus proche de la Terre

Actualités

C’est un événement historique dans la recherche spatiale. Le 12 mai, une équipe internationale a annoncé avoir capturé la toute première image de Sagittaire A*, le trou noir situé dans notre galaxie la Voie lactée, et le plus proche de notre planète.

Le groupe de scientifiques, composé aussi d’astronomes japonais, a réussi cette prouesse grâce à l’Event Horizon Telescope (EHT), un réseau de huit télescopes terrestres situés aux quatre coins du globe (dont l’Espagne, Hawaï et l’Antarctique), formant une sorte de télescope virtuel suffisamment puissant pour pouvoir observer une balle de golf sur la Lune.

Sagittaire A* se trouve à 27 000 années lumière de la Terre et possède une masse correspondant à 4 millions de fois celle du Soleil, mais dans un espace plus restreint que le système solaire. C’est la deuxième image directement prise d’un trou noir, après celle de Messier 87 en 2019, à 50 millions d’années-lumière et située dans la galaxie du même nom. Une performance permise également avec l’EHT.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]