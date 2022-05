La campagne pour la quatrième dose de vaccin ant-Covid a débuté au Japon

Actualités

La campagne de vaccination pour la quatrième dose anti-Covid-19 a officiellement débuté au Japon. Pour l’instant, elle cible uniquement les personnes âgées de 60 ans ou plus qui ont reçu leur troisième injection il y a au moins cinq mois, ainsi que les personnes entre 18 et 59 ans qui ont des comorbidités sévères (diabète, obésité, cancer, pathologies cardiovasculaires, entre autres). Les autres catégories d’individus ne sont pas éligibles.

« Je vis avec mon petit-fils, et je souffre déjà d’une autre maladie », explique l’un des nouveaux vaccinés de 78 ans. Et une femme de 65 ans : « C’est pour me protéger, et pour ne pas contaminer les autres. Je me sens rassurée maintenant. »

Les vaccins employés sont ceux du groupe pharmaceutique Pfizer et ceux de Moderna.

La quatrième dose est actuellement possible dans d’autres pays comme les États-Unis, Israël, la France ou le Royaume-Uni.

