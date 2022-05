Réouverture du Japon aux touristes étrangers de 98 pays à partir du 10 juin

Actualités

Le jeudi 26 mai, le Premier ministre Kishida Fumio a annoncé que le Japon allait rouvrir ses frontières aux touristes étrangers à partir du 10 juin.

Néanmoins, l’entrée sur le territoire nippon ne sera possible que pour des groupes de visiteurs accompagnés d’un guide touristique, à travers des voyages organisés par des agences de tourisme.



Kishida Fumio le 26 mai

Par ailleurs, le Japon a divisé les pays et régions du monde en trois couleurs « bleu », « jaune » et « rouge » en fonction du risque épidémique, et il n’acceptera que la première catégorie, soit 98 pays (la France en fait partie).

« Nous lèverons les barrières frontalières progressivement en observant minutieusement la situation sanitaire », a dit le dirigeant japonais.

Cela faisait deux ans et deux mois que l’Archipel était fermé aux touristes étrangers, dû à des mesures particulièrement sévères par rapport à d’autres pays. D’autres catégories de visiteurs (étudiants, travailleurs et voyageurs d’affaires) sont déjà autorisés à revenir.

Le nombre quotidien d’entrées au Japon sera relevé de 10 000 à 20 000 à partir du 1er juin.

(Voir le bilan en temps réel de l’épidémie de coronavirus au Japon)

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]