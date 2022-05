Cannes : prix de la meilleure interpétation pour le Sud-coréen Song Kang-ho, dirigé par le Japonais Kore-eda dans « Les bonnes étoiles »

Actualités

Le 27 mai, le Sud-coréen Song Kang-ho a remporté le prix de la meilleure interprétation masculine au Festival de Cannes pour son rôle dans Les bonnes étoiles, qui est le premier film sud-coréen réalisé par le Japonais Kore-eda Hirokazu. Le long-métrage raconte l’histoire d’un homme à la recherche de familles pour accueillir les nouveaux-nés abandonnés par les mères dans une « boîte à bébé ».



Song Kang-ho



Les bonnes étoiles (© 2022 ZIP CINEMA & CJ ENM CO.,Ltd All Rights Reserved)

Le prix du meilleur acteur avait d’ailleurs déjà été reçu en 2004 par un Japonais également dirigé par Kore-eda, à savoir Yagira Yûya dans Nobody Knows, et Kore-eda lui même avait gagné la Palme d’or en 2018 pour Une affaire de famille.

La réalisatrice japonaise Hayakawa Chie s’est vu récompensée par la Mention spéciale pour un premier film pour Plan 75.

La Palme d’or 2022 a été attribuée au film Sans filtre, du cinéaste suédois Ruben Östlund. C’est par ailleurs la deuxième fois qu’il reçoit la récompense ultime du Festival.



Hayakawa Chie



Baishô Chieko joue le premier rôle dans Plan 75 (© 2022 Comité de production [Plan 75]/ Urban Factory/Fusee)

