Le Japon stoppe les extensions de séjour exceptionnelles pour certains travailleurs et étudiants étrangers

Avec l’épidémie de coronavirus qui se tasse et les contrôles aux frontières qui s’assouplissent un peu partout dans le monde, les étrangers au Japon qui avaient obtenu le droit d’y rester travailler plus longtemps pour subvenir à leur besoins, ou qui ne pouvaient pas rentrer chez eux, ne pourront plus bénéficier de cette extension exceptionnelle de séjour.

Plus précisément, cela concerne les stagiaires techniques (un statut de travailleur permettant de rester jusqu’à cinq ans sur l’Archipel) et les étudiants dont le visa périme à partir du 30 juin. Cette décision sera toutefois appliquée progressivement afin que chacun puisse préparer son retour.

Cette mesure d’extension de la carte de résident avait été mise en place en 2020, en plein pic de l’épidémie. Elle autorisait les étudiants qui avaient terminé leurs études ou leur formation professionnelle et qui étaient censés devoir rentrer chez eux à rester six mois de plus (renouvelable). Quant aux étrangers dont le contrat de travail avait expiré sans possibilité de reconduction, ils avaient pu obtenir un nouveau statut de résident pour chercher un travail à temps partiel (28 heures maximum par semaine).

