Face aux missiles nord-coréens, le Japon, les États-Unis et la Corée du Sud décident de reprendre les exercices militaires conjoints

Le 11 juin, les ministres de la Défense japonais, américain et sud-coréen se sont accordés pour reprendre les exercices militaires conjoints, interrompus depuis décembre 2017, afin de faire face à la menace nord-coréenne.

Il s’agira plus précisément de conduire des opérations d’entraînement à la vigilance quant aux missiles balistiques de courte portée et intercontinentaux, leur repérage et leur traçage.



(gauche à droite) Les ministres de la Défense japonais, américain et sud-coréen

Kishi Nobuo, Lloyd Austin et Lee Jong-sup se sont entretenus à Singapour en marge du Sommet de Sécurité en Asie, connu aussi sous le nom de Dialogue de Shangri-La. Les trois ministres ont fortement condamné « les lancements illégaux et répétés de missiles » par le régime de Pyongyang, qui procède en effet à une fréquence élevée de tirs depuis le début de l’année. Trois missiles ont par ailleurs été lancés juste après la visite du président américain Joe Biden en Corée du Sud et au Japon à la fin du mois de mai.

De même, face à l’expansion militaire de la Chine, les ministres ont également souligné l’importance de maintenir la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan, exprimant leur « ferme opposition à de quelconques actions unilatérales visant à modifier le statu quo et accroître les tensions dans la région ».

