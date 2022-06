Les seniors japonais qui utilisent les réseaux sociaux sentent que leur vie a un sens

Actualités

« Sentez-vous que votre vie a un sens ? » Parmi les seniors de 65 ans et plus au Japon qui ont répondu « oui » à cette question, ceux qui utilisent internet et les réseaux sociaux étaient trois fois plus nombreux que ceux qui ne fréquentent pas la toile. C’est le résultat d’une enquête publiée le 14 juin dans le Livre blanc 2022 sur la société vieillissante, menée par le gouvernement nippon en décembre 2021 auprès de 2 049 personnes âgées.

Le document explique qu’il est primordial de fournir davantage d’efforts afin de réduire le « fossé numérique » de cette catégorie de la population.

