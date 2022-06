Les acteurs pornographiques au Japon protégés par une nouvelle loi

Actualités

Le 15 juin, la Diète, l’assemblée nationale japonaise, a adopté une loi qui renforce la protection des droits personnes apparaissant dans des films pour adultes au Japon.

Ces dernières disposeront d’un intervalle d’un an après la sortie de la vidéo pornographique pour pouvoir demander librement de rompre leur contrat, sans devoir payer de frais (exceptionnellement juste après la mise en vigueur de la loi, l’intervalle autorisé sera de deux ans). Les sociétés de production seront ensuite obligées de se soumettre et procéder à la suppression du film concerné. Tout mensonge et menace de leur part seront punis par la loi.

Par ailleurs, il devra y avoir un intervalle d’un mois entre la signature du contrat et le début du tournage, ainsi qu’un intervalle de quatre mois entre la fin de tournage et la commercialisation du film, afin de laisser aux acteurs un temps supplémentaire pour rompre leur contrat avant d’apparaître publiquement.

Cette nouvelle loi a été mise en place à l’occasion de l’abaissement de l’âge de la majorité à 18 ans (elle était fixée à 20 ans depuis 1876), effectif depuis avril 2022. Ce changement historique permet notamment aux jeunes de signer un contrat sans le consentement préalable des parents. (Voir notre article : L’âge de la majorité au Japon descendu à 18 ans : les jeunes sont-ils conscients d’être devenus adultes ?)

