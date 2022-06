Dans une gare de Tokyo, une machine retranscrit les sons du train et les annonces pour les sourds et malentendants

Actualités

Afin d’améliorer l’accessiblité au transport pour les personnes sourdes et malentendantes au Japon, la compagnie ferroviaire JR East teste depuis le 15 juin une nouvelle machine qui affiche instantanément les annonces des employés de gare. Même les sons des trains sont retranscrits en onomatopées, comme « byuuuuuun » (voir image ci-dessous). La taille et la forme des caractères s’adaptent d’ailleurs au contenu de l’annonce et à la vigueur du ton ou du son émis.



« Byuuuuuun » s’affiche sur l’écran à l’arrivée du train en gare.

L’appareil est installé au-dessus d’un distributeur automatique de boissons dans la gare d’Ueno, à Tokyo, plus précisément sur le quai 1 et 2 qui accueille la ligne circulaire Yamanote et la ligne Keihin-Tôhoku. Il restera en place jusqu’à décembre en tant que premier essai.

Ce système est dérivé de l’ingénieuse idée d’un étudiant d’une école pour personnes sourdes et malentendantes de la ville de Kawasaki, qu’il avait proposée lors d’un atelier tenu en juillet de l’année dernière dans l’établissement.



L’annonce de l’employé de gare est retranscrite instantanément sur l’écran.

