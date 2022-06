Le Japon se prépare face à une possible éruption du mont Fuji

Actualités

L’Agence nationale de la police a commencé à prendre des mesures contre une éventuelle éruption du mont Fuji. Elle planifie notamment la distribution de masques contre les poussières volcaniques à tous les départements de police des préfectures à proximité de la montagne la plus haute du pays (3 776 m).

« Nous devons nous tenir prêts à un désastre de grande envergure, telle qu’une éruption suite à un violent tremblement de terre », juge un expert.

La dernière grande éruption du mont Fuji date du 16 décembre 1707, appelée l’éruption de Hôei. Elle provoqua une décharge de fumée noire, des roches volcaniques, des cendres et d’autres particules en suspension, causant des vibrations atmosphériques et de la foudre volcanique. De grandes quantités de cendres s’abattirent le même jour sur la ville d’Edo (l’ancien nom de Tokyo), et les dommages causés par l’éruption s’étaient étendus jusqu’à la péninsule de Bôsô (actuelle préfecture de Chiba). L’éruption continua pendant deux semaines. Malgré quelques accalmies, les maisons et les terrains des villages en contrebas furent consumés par les flammes. En conséquence, de nombreux habitants de la région moururent de faim. Le grand tremblement de terre de Hôei (8,6 sur l’échelle de Richter) eut lieu 49 jours avant l’éruption.

En avril 2020, un groupe de travail du comité de gestion pour la prévention des désastres du gouvernement japonais avait compilé des directives afin de faire face aux projections de cendres. Elles pourraient atteindre Tokyo si la direction du vent est la même que celle de l’éruption de Hôei. Il y aurait également des coupures de courant et de grosses perturbations du trafic routier.

