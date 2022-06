Des députés russes veulent décréter le 3 septembre comme « le jour de la victoire sur le Japon militariste »

Actualités

Le 24 juin, huit membres du parlement russe ont soumis à la chambre basse (Douma) un projet de loi visant à décréter le 3 septembre comme « Journée de la victoire contre le Japon militariste ». Parmi eux, certains appartiennent au parti de Vladimir Poutine, « Russie unie ».



Le siège de la Douma, à Moscou

Ce texte est une sorte de riposte face aux sanctions que le Japon continue d’imposer à la Russie (interdiction d’importations, gel des avoirs, explusion de diplomates...). « Depuis le début de notre opération militaire spéciale en Ukraine, le Japon collabore avec les États-Unis et l’Europe et mène une campagne absolument hostile et sans précédent à l’encontre de notre pays », jugent les députés russes. « Le 3 septembre deviendra un jour gravé dans l’histoire et la société du pays comme celui de notre victoire sur le Japon militariste. »

En Russie, le 2 septembre est par ailleurs déjà dédié à la fin de le Seconde Guerre mondiale, car c’est le jour où le Japon signa les actes de capitulation.

