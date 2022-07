[Vidéo] Fenyr et Devel Sixteen : deux « hypercars » venues de Dubaï ont débarqué au Japon

Actualités

Fenyr SuperSports (gauche) et Devel Sixteen, deux voitures de sport de type « hypercars » (des super supercars !) fabriquées aux Émirats arabes unis ont été présentées à Fukuoka, au sud-ouest du Japon, le 24 juin.

La Fenyr peut rouler à plus de 400 km/h pour une puissance de 1 000 chevaux. Son prix : 305 millions de yens (2,15 millions d’euros). Quant à la Devel Sixteen, on monte à un niveau encore supérieur : 550 km/h pour un moteur d’une puissance maximale de 2 000 chevaux. Le prix est bien entendu fidèle à la qualité de l’engin : 805 000 millions de yens (5,67 millions d’euros). Quelques modèles seront en vente après l’été au garage New Gaea Motors de Fukuoka.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]