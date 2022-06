Cannabis au Japon : un nombre d’arrestations record en 2021

Actualités

En 2021, la police japonaise a procédé à l’arrestation de 5 783 personnes en lien avec la possession de cannabis. Ce chiffre, qui n’a jamais été aussi haut, ne fait que croître depuis huit années consécutives. On compte 523 arrestations de plus que l’année précédente.

Parmi les individus concernés, 68 % ont moins de 30 ans. « Les affaires de cannabis se retrouvent principalement chez les jeunes », a souligné le ministre de la Santé Gotô Shigeyuki, déterminé à renforcer et promouvoir les programmes de prévention contre l’usage de drogues.

« Le trafic de cannabis prend de l’ampleur notamment à cause des réseaux sociaux. Les jeunes peuvent échanger des informations facilement en utilisant ces plateformes », a expliqué un officiel du ministère.

Par catégorie d’âge des personnes arrêtées, 1 000 ont entre 10 et 19 ans, un record, et 2 934 entre 20 et 29 ans.

