[Vidéo] Le portique géant centenaire du sanctuaire Meiji renaît

Le sanctuaire Meiji, dont le centenaire a été célébré en 2020, est parmi les plus connus des lieux sacrés shintoïstes de Tokyo, notamment grâce à la vaste forêt qui l’entoure et son imposant portique torii qui se dresse à l’entrée sud, aujourd’hui à proximité de la gare de Harajuku.

C’est justement ce portique qui vient d’être reconstruit pour la première fois en un siècle, car le matériau était en décrépitude et les moisissures nombreuses. Érigé à l’origine en cyprès de Taïwan, il renaît aujourd’hui en cyprès du Japon. Sa taille est similaire à l’ancien : 11 mètres de hauteur et 15 mètres de large. Parmi les huit portiques du sanctuaire, c’est le deuxième plus grand.

Le 4 juillet, une cérémonie de « la première traversée du portique » s’est tenue sous la pluie en présence d’une quarantaine de personnes, dont des desservants et des hauts responsables du sanctuaire. Le chemin est désormais de nouveau ouvert au public.

