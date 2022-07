Le Japon trop dépendant des entreprises étrangères pour sa propre cybersécurité

Actualités

Le 5 juillet, le ministère des Affaires intérieures et des Communications a publié le Livre blanc 2022 sur l’information. Il y pointe du doigt le fait que les entreprises étrangères détiennent plus de 50 % des parts du marché des produits et services liés à la cybersécurité au Japon. « La dépendance du Japon aux entreprises étrangères est excessif », souligne le rapport, qui préconise d’accélérer les programmes de formation de professionnels domestiques.

La cybersécurité, tels que les mesures de prévention des intrusions illégales dans le cyberspace, prend une importance majeure au fur et à mesure du développement des technologies de l’information, qui jouent elles-mêmes un rôle clef dans la société et l’activité économique.

Au Japon toutefois, de nombreux services comptent sur les compétences d’entités étrangères pour protéger leurs données, rendant le pays de moins en moins apte à faire face seul aux cyberattaques.

(Voir notre article : Le Japon est-il prêt à affronter la menace croissante des cyberattaques ?)

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]