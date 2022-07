Hausse rapide du nombre d’infections au Japon : le sous-variant BA.5 apporte la septième vague

Actualités

Le 6 juillet, le nombre d’infections au Covid-19 à Tokyo a atteint 8 341, franchissant la barre des 8 000 pour la première fois en trois mois environ. Au niveau national, ce sont 45 821 cas qui ont été enregistrés, un chiffre qui n’avait jamais été aussi élevé depuis deux mois. (Voir l’évolution en temps réel de l’épidémie de coronavirus au Japon)

Selon les experts, la septième vague approche. Cette reprise des contaminations est notamment dû à la haute contagiosité du BA.5, l’un des cinq sous-variants d’Omicron, qui gagne progressivement du terrain, et à la diminution de la réponse immunitaire pour ceux qui n’ont été vaccinés que deux fois. Les symptômes sont similaires à un rhume (mal de gorge et de tête, nez qui coule, fatigue), et ils semblent durer assez longtemps, environ une semaine à dix jours.



(gauche à droite) Les gouverneurs de Tokyo, Osaka et Aichi

La gouverneure de Tokyo Koike Yuriko a appelé les personnes qui n’ont pas encore effectué leur troisième dose de le faire au plus vite, tout comme à ceux qui sont éligibles pour une quatrième injection. Le gouverneur d’Osaka Yoshimura Hirofumi à quant à lui demandé aux établissements hospitaliers qui accueillent beaucoup de gens âgés de renforcer grandement leurs mesures de prévention.

Alors que le gouvernement nippon compte lancer un programme de soutien aux voyages domestiques avant la mi-juillet afin de redynamiser le tourisme, le gouverneur de la préfecture d’Aichi Ômura Hideaki s’est dit inquiet de sa mise en œuvre dans un moment qu’il juge inapproprié.

