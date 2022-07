Cinq images marquantes de la vie politique de l’ancien Premier ministre Abe Shinzô

Actualités

Abe Shinzô, abattu en pleine rue lors d’un discours électoral le 8 juillet à Nara, avait été le Premier ministre le plus jeune de l’après-guerre et exercé le mandat le plus long à la tête du pouvoir, à savoir pendant une période totale de huit ans et huit mois (un an de septembre 2006 à septembre 2007, puis de décembre 2012 à août 2020).

S’il avait réussi en 2016 à donner au Japon le droit à la légitime défense collective, permettant d’envoyer les Forces japonaises d’autodéfense (FAD) à l’extérieur du pays afin de soutenir les opérations militaires d’un allié, il n’a pas pu mener à bien sa plus grande ambition, celle de réformer la Constitution, inchangée depuis sa création en 1947, notamment afin de donner un statut clair aux FAD et de garantir la gratuité de l’enseignement supérieur. (Voir notre article : La Constitution japonaise et ses particularités)

Voici cinq images qui ont marqué la vie politique d’Abe Shinzô.



17 septembre 2002, à Pyongyang : en tant que vice-secrétaire général du Cabinet, Abe Shinzô (droite) accompagne le Premier ministre Koizumi Junichirô (centre) pour la toute première visite d’un dirigeant japonais en Corée du Nord. Il signe avec le président Kim Jong-il (gauche) un accord qui prévoit la reprise des négociations en vue de la normalisation des relations entre les deux pays. Il reconnaît également les enlèvements de onze citoyens japonais, longtemps niés, et présente ses excuses.



Avril 2013, à Moscou : le Premier ministre Abe Shinzô serre la main du président russe Vladimir Poutine. C’est la première fois en dix ans qu’un dirigeant japonais se rend en Russie. Les discussions ont entre autres porté sur le litige des îles Kouriles et la menace nord-coréene.



7 septembre 2013, à Buenos Aires : Abe Shinzô (au centre) exulte à l’annonce de Tokyo choisie comme ville hôte des Jeux olympiques et paralympiques de 2020 (qui seront reportés l’année suivante à cause de la pandémie de Covid-19).



Juin 2018, à Charlevoix (Canada) : Abe Shinzô croisant les bras lors du G7, alors que la chancelière allemande Angela Merkel et le président Emmanuel Macron engagent une discussion musclée avec le président américain Donald Trump.



16 septembre 2020, à Tokyo : Abe Shinzô après sa démission du poste de Premier ministre, est salué à sa résidence officielle le jour de la nomination de son successeur Suga Yoshihide.

(Voir également notre article : Le gouvernement Abe Shinzô (2012-2020) : chronologie des grands événements)

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]