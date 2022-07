Les sauropodes étaient herbivores : des chercheurs japonais analysent des fossiles de dents d’un dinosaure

Actualités

L’examen d’éraflures sur des fossiles de dents d’un dinosaure par des chercheurs japonais a confirmé la théorie selon laquelle les sauropodes étaient des herbivores.



Un sauropode

Les sauropodes ont été les plus grands herbivores terrestres, vivant entre la période du Jurassique moyen et celle du Crétacé supérieur, et dont les plus connus sont le diplodocus, le brachiosaure ou l’argentinosaure.

Des fossiles de dents d’un sauropode avaient été découverts en 2012 par le professeur Ren Hirayama de l’Université Waseda et d’autres personnes, dans une strate géologique datant d’environ 90 millions d’années dans la ville de Kuji (préfecture d’Iwate, au nord-est du Japon). Les données obtenues à l’aide d’un miscroscope laser ont été numérisées en 3D, permettant une comparaison minutieuse avec les dents actuelles de lézards.



Les dents en question

C’est la première « preuve » basée sur les égratignures de dents qui étaye la théorie selon laquelle les sauropodes étaient herbivores. Ces traces montrent d’ailleurs à quel point les plantes consommées étaient difficiles à mâcher.

L’équipe de recherche était composée de scientifiques des universités de Waseda et Tokyo, et du musée de l’ambre de Kuji.

