[Vidéo] Le PSG est en tournée au Japon : entraînement ludique avec des enfants à Tokyo

Actualités

L’équipe du Paris Saint-Germain est arrivée au Japon le 17 juillet pour une tournée de dix jours. Avant de disputer trois match amicaux contre la J1 League le 20 et 23 juillet à Tokyo, respectivement face au Kawasaki Frontale et aux Urawa Red Diamonds, puis à Osaka le 25 face au Gamba, les grandes stars du club dont Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar ont organisé un entraînement sous forme de jeu avec des enfants d’école élémentaire de la capitale nippone, pour leur plus grand bonheur.

Cela faisait 27 ans que le PSG n’était pas venu au Japon.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]