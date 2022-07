[Vidéo] Un splendide champ de lavande ouvert à la cueillette à Sapporo

Actualités

De splendides panoramas sur la ville de Sapporo (Hokkaidô) et sur un champ de lavande attendent les visiteurs au sommet de Horomitoge. Le lieu est passé de 120 lavandes à son ouverture en 1987 à plus de 7 000 aujourd’hui, et il est même possible d’en cueillir pour les ramener chez soi.

Champ de lavande de Horomitoge

Adresse : 471-110, Bankei, Chuô-ku, Sapporo-shi, Hokkaidô

Horaires : 9 h 00 - 17 h 00

Entrée gratuite

Champ de lavande ouvert jusqu’à la fin juillet

Cueillette : à partir de 500 yens

Site web

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]