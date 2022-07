Le Japon lancera une campagne de vaccination pour la cinquième dose en automne

Actualités

Un comité d’experts du ministère de la Santé japonais prépare la mise en place d’une campagne pour une cinquième dose de vaccin anti-coronavirus à partir de l’automne. Les personnes âgées seront la principale catégorie éligible.

Les laboratoires Pfizer et Moderna développent actuellement une nouvelle version de leur vaccin pour le rendre plus efficace vis-à-vis des sous-variants d’Omicron, notamment le BA.5 qui est d’une haute contagiosité, et dont les symptômes semblent durer plus longtemps (environ une semaine à dix jours).

Le comité a également décidé d’ouvrir la vaccination pour la quatrième dose à toutes les personnes de 18 ans ou plus travaillant dans les établissements médicaux ou d’assistance aux personnes âgées ou handicapées, ce qui concernera donc environ 8 millions de gens.

Le Japon fait en ce moment face à une septième vague épidémique, avec un nombre de cas quotidien record dans le pays, mais le retour des restrictions sanitaires (fermeture des commerces, etc.) n’est pas à l’ordre du jour. (Voir le bilan en temps réel de l’épidémie de Covid-19 au Japon)

