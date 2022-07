Décès de l’actrice Shimada Yôko, récompensée par un Golden Globe en 1981

Actualités

L’actrice Shimada Yôko est décédée le 25 juillet d’un cancer colorectal. Elle avait 69 ans.

Originaire de la ville de Kumamoto, c’est dans sa dernière année de lycée, en 1971, qu’elle se fait connaître en étant choisie pour interpréter l’héroïne d’un drama intitulée Zoku-Hyoten. Dix ans plus tard, elle reçoit la consécration internationale en remportant le prestigieux prix Golden Globe pour son jeu dans le feuilleton américain Shogun.

L’année suivante, elle participe à une mini-série en coproduction franco-japonaise, Le kimono rouge, réalisée par Olivier Gérard et Murakami Yûji.

Parmi ses films les plus connus, citons Le Vase de sable, de Nomura Yoshitarô (1972) et The Inugamis, d’Ichikawa Kon (1976). Elle fait également une apparition dans Crying Freeman, de Christophe Gans (1995).

