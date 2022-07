[Vidéo] Achèvement du projet « One Piece » : la statue de Jinbei dévoilée pour soutenir la région de Kumamoto

Actualités

Afin de de redonner espoir aux habitants de la région de Kumamoto, frappée par la meurtrière série de séismes qui se sont produits entre le 14 et le 16 avril 2016, et de soutenir la reconstruction, le gouvernement préfectoral de Kumamoto et la maison d’édition Shûeisha, qui publie le manga One Piece, ont pris l’initiative d’ériger des statues des personnages principaux de la célébrissime série.

Le projet commencé en novembre 2018 avec la statue de Luffy s’est ainsi terminé avec celle de l’homme-poisson Jinbei, dernière recrue dans l’équipe du héros, qui est la dixième statue révélée le 23 juillet dans le parc Sumiyoshi de la ville d’Uto. Elle mesure 1,80 m.

Avoir choisi le manga actuellement le plus lu au monde comme l’un des symboles de la reconstruction n’est pas un hasard. Son auteur, Oda Eichirô, est originaire de la ville de Kumamoto, et était devenu citoyen d’honneur après y avoir fait une donation de 800 millions de yens (environ 5,7 millions d’euros).

Voir la carte de l’emplacement des neuf autres personnages de One Piece.

