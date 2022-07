Trois fois plus de personnes transportées en ambulance pour coup de chaleur que l’année dernière

Actualités

Selon l’Agence de gestion des incendies et des désastres, le nombre de personnes transportées en ambulance a l’hôpital à cause d’un coup de chaleur au mois de juin a atteint 15 969, soit trois fois plus que l’année dernière à la même période. Ce chiffre est également le plus élevé enregistré depuis le début des statistiques sur le sujet en 2010, et il s’explique par le nombre important de régions japonaises où la température était monté au dessus des 35 °C pendant plusieurs jours.

Par catégorie, les seniors (65 ans ou plus) représentaient plus de la moitié des personnes concernées (54,8 %, soit 8 758). La plupart d’entre eux ont été conduit à l’hôpital depuis leur domicile.

Par ailleurs, plus d’un millier de personnes par jour souffrant de coup de chaleur ont été transportées à l’hôpital entre le 25 et le 30 juin.

