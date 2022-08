[Vidéo] Les fleurs de lotus s’épanouissent à Akita

Actualités

Symbole sacré dans de nombreuses cultures et croyances d’Orient comme le bouddhisme, la fleur de lotus est rentrée dans sa période de floraison, s’ouvrant le matin et se refermant le soir. Jusqu’au début du mois de septembre, son rose éclatant colore la surface de l’eau du parc Senshû de la ville d’Akita, dans la préfecture d’Akita au nord du Japon. Et tous les soirs à partir de 19 h, place à des illuminations !

Parc Senshû

Adresse : 1 Senshû-kôen, Akita-shi, Akita-ken

Accès : 10 minutes à pied de la gare JR Akita

Jusqu’au début du mois de septembre

