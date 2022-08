La partie nord du Japon est en proie à des pluies torrentielles

Actualités

Le 3 et 4 août, le centre nord et le nord du Japon ont été en proie à des pluies d’une extrême intensité, provoquant glissements de terrains, inondations et coulées de boue. Des records de précipitations ont été enregistrées dans la ville de Sekikawa (préfecture de Niigata), où il est tombé 560 mm en 24 heures, correspondant à 2,7 fois la quantité totale de pluie pendant un mois d’août ordinaire.



Un quartier résidentiel du bourg d’Ôe (préf. Yamagata) dévastée par les coulées de boue, le 4 août.



Un pont détruit à Iide (préf.. Yamagata), le 4 août.

Des ordres d’évacuation ont été émis pour 540 000 personnes de six préfectures des régions du Tôhoku (nord-est) et du Hokuriku (centre ouest, sur la côte de la mer du Japon), et la circulation des trains Shinkansen a été interrompue dans certaines zones.

Deux personnes sont actuellement portées disparues : un habitant de la ville d’Iide (préfecture de Yamagata) et un agriculteur de 78 ans de la ville d’Ichinohe (préfecture d’Iwate), qui n’a pas donné de nouvelles depuis qu’il est allé vérifier l’état de sa maison le 3 août au soir.

L’Agence météorologique a appelé les habitants des régions touchées par les intempéries, dont Tokyo, a faire preuve d’une extrême vigilance quant aux crues des rivières.



Des arbres détruits et emportés par une coulée de boue dans la ville de Murakami (préf. Yamagata), le 4 août.

