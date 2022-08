Nancy Pelosi a rencontré le Premier ministre japonais sur fond de menace chinoise envers Taïwan

Actualités

Le 5 août, Nancy Pelosi et Kishida Fumio se sont entretenus une heure autour d’un petit-déjeuner à la résidence officielle de ce dernier à Tokyo. La présidente de la Chambre des représentants des États-Unis et le Premier ministre japonais ont confirmé leur étroite coopération quant au maintien de la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan. La région est actuellement visée par des missiles balistiques chinois en réaction à la présence de la députée américaine, considérée comme une provocation.



Nancy Pelosi et Kishida Fumio le 5 août

Selon le ministère de la Défense japonais, cinq missiles lancés seraient tombés dans sa zone économique exclusive (ZEE) et quatre auraient survolé Taïwan. Le Japon a critiqué les manœuvres militaires de la Chine à l’égard de l’île, et le dirigeant japonais a fait savoir à Nancy Pelosi qu’il avait exigé l’arrêt immédiat de ces opérations d’intimidation.

Le Japon est la dernière étape de la tournée de Nancy Pelosi en Asie.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]