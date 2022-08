[Vidéo] Un atypique danseur de rue japonais toujours actif à 92 ans

Actualités

L’artiste de rue Gilyak Amagasaki est toujours actif à son grand âge malgré la maladie de Parkinson qui le prive petit à petit de ses mouvements. Quelques jours avant de fêter ses 92 ans le 19 août, cet homme hors du commun a ravi les spectateurs des villes de Sapporo et Asahikawa, sur l’île de Hokkaidô, dont il est originaire.

Gilyak avait quitté sa région natale pour exécuter ses danses sauvages et endiablées aux quatre coins du pays et au-delà, comme à Paris, en plein milieu des Champs-Élysées, à New York ou en Chine.

(Voir notre article : Gilyak Amagasaki, ou les danses endiablées d’un artiste de rue japonais)

