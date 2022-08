Fujita Reo est devenu le plus jeune joueur professionnel du jeu de go

Le 1er septembre, Fujita Reo deviendra le plus jeune joueur professionnel du jeu de go, à 9 ans et 4 mois.

Actuellement élève de primaire à Osaka, le garçon s’était intéressé au jeu d’échec dès l’âge de 4 ans. Mais son père n’ayant pas trouvé de club d’échecs où l’inscrire, il l’avait finalement emmené dans un club de go à côté de son lieu de travail. Reo avait ainsi trouvé sa passion, qu’il ne quittera pas.

L’ancien record du plus jeune professionnel de go était détenu par Nakamura Sumire (2e dan) qui avait débuté sa carrière à 10 ans. Elle en a aujourd’hui 13.

« Je suis très heureux et je ferai de mon mieux » s’est enthousiasmé Reo, exprimant son souhait d’affronter Iyama Yûta, victorieux de quatre titres.

