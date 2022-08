Des maillots de bain unisexe dans des écoles japonaises pour répondre à la demande des minorités

Actualités

Au mois de juin, la société Footmark, basée à Tokyo, a lancé un maillot de bain scolaire unisexe afin de l’adapter au concept de neutralité de genre.

« Depuis quelques années nous recevons un nombre croissant de demandes d’établissements concernant des maillots de bain appropriés pour les minorités sexuelles dans les écoles », explique Sano Reiko, en charge du développement de ce nouvel habit.

Il s’agit d’un ensemble bleu marine composé d’un long short de bain et d’un haut à manches longues. Le maillot est particulièrement ample au niveau de la poitrine et des hanches afin de rendre les formes du corps le moins remarquable possible.

« Si des élèves ne veulent pas nager car ils trouvent que leur tenue ne convient pas à leur orientation sexuelle, alors ce problème peut désormais se régler », souligne-t-elle. « Et ce maillot peut également être apprécié par les personnes gênées d’exposer leur peau. »

Si trois collèges publics des préfectures de Tokyo et de Hyôgo ont déjà introduit cette tenue, en laissant aux élèves la liberté de choisir avec les maillots classiques, la société Footmark compte la proposer à plus d’une centaine d’écoles d’ici l’année prochaine.

