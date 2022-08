Le Japon a accueilli 98 réfugiés afghans, un record pour un pays très strict envers les demandeurs d’asile

Actualités

L’Agence de l’immigration japonaise a accordé des visas de réfugié à 98 Afghans qui avaient fui leur pays après la nouvelle prise de pouvoir des talibans en août de l’année dernière. Plus précisément, il s’agit de personnes ayant travaillé à l’ambassade du Japon en Afghanistan ainsi que leurs proches.

Le nombre d’étrangers ayant reçu le statut de réfugié sur l’Archipel en 2022 est donc devenu « anormalement élevé », car le Japon est connu pour sa politique extrêmement stricte vis-à-vis des demandeurs d’asile. En 2021, seuls 74 personnes avaient été acceptées sur le territoire nippon en tant que réfugiées, et le chiffre était déjà le plus haut jamais enregistré. (Voir notre article : Un record de réfugiés au Japon en 2021, mais un nombre dérisoire par rapport à la France et l’Allemagne)



L’Agence de l’immigration japonaise

