Numérisation des manuels scolaires au Japon : l’anglais et les maths en priorité pour un meilleur apprentissage

Actualités

Le projet de numérisation des manuels scolaires au Japon avance progressivement. Le ministère de l’Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie (MEXT) a annoncé que l’anglais sera la première matière concernée pour les élèves depuis le CM2 jusqu’à la troisième à partir d’avril 2024.

Puis, au plus tôt l’année suivante, la numérisation des manuels d’arithmétique et de mathématiques sera mise en place, même s’ils seront utilisés en même temps qu’une version papier pour éviter une transition trop rapide, risquant de perturber les enfants.

Les manuels d’anglais en version numérique permettront de faciliter l’apprentissage de la prononciation et de l’écoute, et ceux de mathématiques aideront à visualiser plus facilement les figures géométriques ou les graphiques.

La digitalisation des manuels des autres matières scolaires est en cours d’étude.

