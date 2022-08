Les cas de syphilis, maladie sexuellement transmissible, en hausse au Japon

Actualités

Selon l’Institut national des maladies infectieuses, les cas de syphilis au Japon sont en rapide augmentation en 2022, avec 7 241 personnes atteintes jusqu’à la date du 14 août. D’ici décembre, le chiffre pourrait donc dépasser le record enregistré l’année dernière, à savoir 7 983 cas (depuis les premières statistiques menées sur le sujet en 1999).

Pour la période de janvier à juin 2022, les hommes ont été les plus touchés (67 %), et les personnes dans leur vingtaine et dans leur trentaine sont les plus concernées.

Les raisons d’une telle hausse sont pour l’instant inconnues.

La syphilis est une pathologie d’origine bactérienne qui se transmet principalement à travers les contacts sexuels, causant des symptômes comme des éruptions cutanées et un gonflement des ganglions lymphatiques (adénopathie). Les premiers signes sont parfois difficilement remarquables, ce qui, en fonction du type de syphilis, risque de rendre la maladie chronique en l’absence de traitements et ainsi à long terme provoquer des dégâts neurologiques sévères. L’Institut préconise l’utilisation de préservatifs lors des rapports ainsi qu’un dépistage en cas de doute.

