Le Japon et la Corée du Sud s’apprécient de plus en plus malgré des litiges non résolus

Actualités

Un sondage mené par East Asian Institute, un groupe de réflexion à but non lucratif, a montré que la proportion de Sud-Coréens ayant une mauvaise image du Japon avait baissé de 10,4 points en un an, pour arriver à 52,8 %. C’est la meilleure progression enregistré depuis le début de l’enquête sur ce sujet en 2013.

Un autre sondage mené en parallèle par l’association à but non lucratif Japan Genron révèle également que du côté japonais, l’image de la Corée du Sud s’était améliorée : 8,5 points de moins que l’année dernière, avec 40,3 % d’opinions favorables, ce qui est aussi le meilleur chiffre sorti de cette étude.

Cette meilleure appréciation mutuelle entre les deux pays pourrait s’expliquer par la sensibilisation accrue de la population à l’importance des alliances Japon/États-Unis et Corée du Sud/États-Unis et le partage des valeurs démocratiques dans un contexte de tensions entre les États-Unis et la Chine.

Les relations nippo-coréennes demeurent néanmoins fragiles à cause de certains litiges historiques non résolus tels que le sujet des Coréens forcés à travailler dans des entreprises nippones pendant la colonisation et la guerre, les femmes de réconfort ou encore les îles Takeshima.

Les deux sondages coréen et japonais ont été effectués respectivement entre le 21 juillet et le 8 août, et le 23 juillet et 14 août, recueillant 1 006 et 1 000 réponses valides.



Le représentant de l’association Japan Genron Kudô Taishi

