La Thaïlande heureuse de recevoir d’anciens trains japonais pour réutilisation

Le 6 septembre à Bangkok, de nombreux enthousiastes se sont rassemblés afin de prendre des photos du premier essai d’un train donné par le Japon à la Thaïlande. Plus précisément, il s’agit de trois wagons de la série Kiha 183, anciennement opérée par la compagnie ferroviaire japonaise JR Hokkaidô, au nord du pays.

Au total, 17 wagons déjà utilisés sur l’Archipel ont été offerts en décembre dernier, et leur remise à neuf est prévue d’ici la fin de l’année prochaine.



Le train arrivé en gare de Chachoengsao le 6 septembre.

Le train conduit par la compagnie nationale State Railway of Thailand (SRT) est ainsi parti de Bangkok pour un trajet d’une heure jusqu’à la gare de Chachoengsao, 60 km plus loin. Dans les wagons, quelques indications japonaises ont été laissées telles quelles même après rénovation, comme « places non réservées » ou « poubelle », apportant peut-être une touche de charme nippon pour les futurs usagers. Les trains japonais jouissent d’une grande notoriété en Thaïlande.

