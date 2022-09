Troisième consécration au Guiness des Records pour Horie Kenichi, avec sa traversée du Pacifique en solitaire

Actualités

L’aventurier de la mer Horie Kenichi a reçu du Guiness des Records un certificat officiel le reconnaissant comme la personne la plus âgée de l’histoire à compléter la traversée du Pacifique en solitaire sans escale.

« Je suis très heureux de me voir offrir un si beau cadeau pour mon anniversaire », s’est-il exprimé le 8 septembre, le jour de ses 84 ans. « Il me motive pour continuer à me surpasser, même sur le tard. »



Horie Kenichi le 8 septembre

Parti le 26 mars du Golden Gate Bridge de San Francisco pour un périple de 69 jours, il a parcouru environ 8 500 km pour atteindre le 4 juin le cap de Hinomisaki, sur la côte de la préfecture de Wakayama. (Voir article lié)

Le Guiness des Records avait déjà homologué deux prouesses de Horie : le record de la plus longue distance parcourue en bateau à pédales, en l’occurrence de Hawaï à Okinawa en 1992, puis la plus rapide traversée de l’océan Pacifique en utilisant un bateau à propulsion solaire, de l’Équateur à Tokyo, en 1996.

