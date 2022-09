Double meurtre à Osaka : un mandat d’arrêt international émis pour le mari brésilien

Actualités

Le 12 septembre, l’avocat d’Anderson Robson Barbosa, le Brésilien accusé du double meurtre de sa femme et sa fille au Japon le mois dernier et qui a fui dans son pays, a fait savoir que son placement en détention prendra du temps.



Anderson Robson Barbosa

Si la police préfectorale d’Osaka avait pris des dispositions la semaine dernière pour inscrire l’homme de 33 ans sur la liste des personnes recherchées par Interpol, l’avocat a déclaré qu’à la date du 9 septembre, aucune notification n’était encore parvenue aux autorités brésiliennes.

Entre le 20 et 21 août, Anderson Robson Barbosa est soupçonné d’avoir poignardé son épouse et sa fille dans leur appartement de la ville de Sakai. Il est retourné au Brésil début septembre et nie les faits qui lui sont reprochés. « Elles étaient mortes lorsque je suis rentré du travail. J’ai eu tellement peur que je suis reparti chez moi », s’était-il défendu.

« Même si le Brésil reçoit le mandat d’arrêt international, il y a beaucoup de formalités compliquées à remplir », a souligné son avocat. « Sa mise en détention prendra du temps. »

