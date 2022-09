[Vidéo] Un magasin à Tokyo uniquement tenu par un bras robotisé face à la pénurie de main-d'œuvre

Actualités

Le 13 septembre, l’opérateur de télécommunications japonais KDDI a ouvert à Tokyo le petit magasin « AU mini store Shibuya » dont le personnel est un unique bras robotisé. Ceci afin de faire face à la pénurie de main-d’œuvre et de faire avancer la numérisation des services au Japon.

Ainsi, il suffit de sélectionner le nom de l’établissement via l’application « MENU » sur smartphone, de commander les produits désirés et payer en ligne. Comme le montre la vidéo, le robot s’occupe de les sélectionner et de les placer dans un sac. Sur les écrans tactiles disposés dans l’établissement, il suffit au client de rentrer le code de la commande pour obtenir ses achats.

Le magasin est ouvert de 11 h à 19 h les jours de semaine et fermé le week-end et jours fériés.

