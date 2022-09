[Vidéo] Un splendide tapis de fleurs multicolore à contempler au nord du Japon

Actualités

Attention les yeux ! L’un des plus beaux panoramas de la fin de l’été au Japon se trouve sur l’île de Hokkaidô. Le parc Shikisai no oka (« la colline aux couleurs des quatre saisons ») invite les visiteurs à marcher sur un tapis multicolore composé de 350 000 fleurs de 7 variétés différentes : célosie argentée, dalia, rose d’Inde, sauge bleue, sauge rouge, tournesol et cosmos. À admirer en vidéo ou sur place jusqu’à la fin septembre.

Il est aussi possible de profiter d’une balade à bord d’un minibus poussé par un tracteur.

Shikisai no oka

Adresse : Dai-3, Shinsei, Biei-machi, Kamikawa-gun, Hokkaidô

Horaires : 8 h 30 à 18 h 00 en septembre (voir site web)

Tarifs : 500 yens (supplément de 500 pour la balade en transport)

Site web (anglais)

