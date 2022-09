Souvenirs d’Elisabeth II : les rencontres mémorables de l’empereur Naruhito

Actualités

Parmi les dignitaires étrangers présents aux funérailles nationales de la reine Elisabeth II le 19 septembre à Londres, se trouvait l’empereur Naruhito. C’est la deuxième fois dans l’histoire qu’un empereur japonais se déplaçait pour les funérailles d’un souverain d’État (après celles du roi Baudouin de Belgique en 1993).

Il faut dire en effet que l’empereur Naruhito avait entretenu des relations étroites avec la monarque anglaise pendant près d’un demi-siècle.

Naruhito avait rencontré Elisabeth II pour la première fois en mai 1975. Elle avait été reçue par son père Akihito, encore prince héritier, à sa résidence du palais Tôgû de Tokyo, pour ce qui a été son unique visite au Japon durant tout son règne.



En mai 2001, Naruhito, encore prince héritier, s’entretient avec la reine Elisabeth II au sein de la bibliothèque du château de Windsor. C’est la dernière fois qu’ils se verront.

Âgé de 23 ans, Naruhito avait ensuite effectué un séjour d’études de deux ans au Merton College de l’Université d’Oxford à partir de 1983, où il y a rédigé son mémoire intitulé « Auprès de la Tamise : mes deux années en Angleterre » (Temuzu to tomoni : Eikoku no ninenkan), qui paraîtra dix ans plus tard. Il y a évoqué ses souvenirs à propos de la reine, notamment lorsque celle-ci l’invite à partager une tasse de thé au palais de Buckingham en juin 1983, qu’elle lui sert elle-même. « J’étais assez tendu, mais j’ai beaucoup apprécié la discussion », écrivait-il. Il se voit une nouvelle fois convié au palais le mois suivant. En septembre 1984, il séjourne même quelques jours au château de Balmoral avec la reine et son époux le prince Philip.

En prenant la succession de son père sur le trône du Chrysanthème le 1er mai 2019, le nouvel empereur Naruhito et son épouse l’impératrice Masako ont été invités par la reine en Angleterre pour une visite d’État, mais la crise sanitaire a rendu le voyage impossible. Les deux souverains n’ont jamais pu se revoir depuis 2001 (voir photo).

Naruhito enverra un message de condoléances le lendemain du décès de la reine le 8 septembre.

