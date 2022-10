Quelque 90 députés se rendent au sanctuaire controversé de Yasukuni

Actualités

Le 18 octobre, quelque 90 députés se sont rendus au sanctuaire controversé de Yasukuni, à Tokyo, à l’occasion d’un festival d’automne.



Le sanctuaire Yasukuni, dans l’arrondissement de Chiyoda, à Tokyo

Si ce sanctuaire shintô fait polémique, c’est parce qu’il rend hommage aux soldats morts pour le pays parmi lesquels se trouvent des criminels de classe A. Ces derniers avaient été accusés de crime contre la paix lors du procès de Tokyo mené par le Tribunal militaire international après la Seconde Guerre mondiale.

Toute prière présentée à Yasukuni par des ministres ou des hommes politiques est également considérée comme une sorte de provocation pour la Chine ou la Corée du Sud, qui avaient lourdement subi les conséquences du militarisme nippon.

Parmi les personnes en pèlerinage au sanctuaire mardi, la vice-ministre de l’Environnement Yamada Miki et la vice-ministre des Affaires intérieures et des Communications Sugita Mio. y étaient aussi présents des membres du Parti libéral-démocrate (PLD, au pouvoir), du Parti de l’Innovation du Japon, du Parti démocratique du peuple et du parti NHK.

