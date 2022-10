[Vidéo] Un ministre japonais rencontre sa doublure en robot : « J’espère qu’il me remplacera pour les réunions »

Actualités

Une équipe de recherche de l’Université d’Osaka a crée un robot humanoïde ressemblant comme deux gouttes d’eau à Kôno Tarô, l’actuel ministre de la Réforme numérique et ancien ministre de la Défense et des Affaires étrangères. « Avec l’accord du Parlement, j’aimerais bien qu’il me remplace lors des réunions de la Commission budgétaire », a-t-il dit en souriant.

Le robot mesure 1,75 m et dispose de 52 parties mobiles. Son développement a été en partie supervisé par le gouvernement.

Ce type de robot humanoïde est fabriqué à des fins d’observation : s’intègre-t-il facilement parmi les humains ? De quelle manière ces derniers se familiarisent-ils avec lui ? Les résultats de ces différentes intéractions permettront à terme d’établir de nouvelles façons de travailler avec les robots.

